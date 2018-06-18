Эктор Купер: "Салах - это оружие, очень важное для нас в завтрашней игре"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер на пресс-конференции перед матчем против сборной России в Санкт-Петербурге отметил, что нападающий Мохамед Салах входит в десятку лучших игроков мира и является важным оружием для его команды в игре с россиянами.

- Вы тренируете уже 25 лет. Мо Салах - самый талантливый из ваших игроков, или были и более талантливые? И насколько он важен для команды?

- Салах - один из лучших игроков мира, думаю, входит в десятку. Для меня это большая честь - работать с ним, тренировать его. Он скромен, всегда играет на команду. Важный ли он игрок для нас? Конечно, вам прекрасно это известно. Салах - это игрок, который имеет отличную возможность ускориться на последние 20 метров, мгновенно принять верное решение. Я не говорю, что его присутствие на поле это гарантия успеха, но это - оружие, очень важное для нас, тем более, в завтрашней игре. Без него мы чувствуем пробел, нам приходится придумывать что-то новое в атаке. Я оптимист, надеюсь, он сыграет против России. (Егор БЫЧКОВ)

Россия – Египет: текстовая трансляция 19 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург