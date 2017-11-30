Эктор Купер: "Не сомневаюсь, что Египет победит Аргентину, но лучше бы с ней не встречаться"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер подчеркнул, что готов к любым соперникам по групповому турниру чемпионата мира-2018. Аргентинский специалист заявил, что не боится попасть на сборную родной страны.

- Я буду вежлив и скажу, что доволен нашей жеребьевкой, - цитирует официальный сайт ФИФА Купера. - Я скажу это, потому что раньше я думал: "Хочу, чтобы попалась эта команда, хочу, чтобы попалась эта команда". И случалось такое, что мы побеждали более сильного соперника и проигрывали слабому. Все может случиться, никто не выигрывает матч до того, как он сыгран.

Попасть на Аргентину? Это серьезный вызов. Но я не сомневаюсь, что мы победим ее. Думаю, они скажут то же самое. Но было бы лучше избежать их.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.