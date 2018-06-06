Эктор Купер: "Мы практически уверены, что Салах будет готов к матчу с Уругваем"

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер рассказал, что нападающий команды Мохамед Салах практически со стопроцентной вероятностью закончит восстановление после травмы к первому матчу чемпионата мира против Уругвая 15 июня. Египтянин получил повреждение плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) после неудачного падения.

- Салах получает хорошее лечение, он восстанавливается, делает упражнения, которые хороши не только для реабилитации, но и помогают поддерживать форму, - заявил Купер. - Он делает все возможное в этой ситуации, которая, очевидно, ограничивает его. Но скажем, что пока новости очень хорошие. Он присоединится к нам 8-го или 9-го числа. Мы полные надежды, даже практически уверены, что он будет готов к Уругваю.

Напомним, в группе А египтяне кроме Уругвая сыграют с командами России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).

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