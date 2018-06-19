Эктор Купер: "Меня устроило, как мы сыграли против России"

Главный тренер команды Египта Эктор Купер прокомментировал поражение от сборной России (1:3) в матче группового этапа чемпионата мира.

- Думаю, у нас было от 10 до 15 негативных минут во втором тайме. Иногда такое случается. Не думаю, что нам не хватило концентрации, просто мы допустили ошибки и неважно играли в защите. Думаю, мы провели очень хороший первый тайм. Но мы проиграли из-за 10-15 плохих минут. В принципе меня устраивало то, как мы сыграли. Игроки показали себя с лучшей стороны. Но иногда нужно использовать голевые возможности.

Сборная Египта сегодня уступила России на стадионе "Санкт-Петербург" со счетом 1:3. В следующем матче мирового первенства команда сыграет с Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград). (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)