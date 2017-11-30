Эктор Бракамонте: "У Аргентины нет команды, а моменты создает только Месси"

Бывший нападающий ФК "Москва" Эктор Бракамонте отметил, что Аргентине без разницы с кем играть на чемпионате мира-2018. По его словам, национальная команда сильна и должна побеждать любых соперников.

– Завтра в Кремле состоится жеребьевка чемпионата мира. Каких соперников хотели бы для сборной Аргентины?

– Жеребьевка – это важный момент. Но самый главный настанет через шесть месяцев. Аргентине без разницы, с кем играть – она сильная и должна побеждать всех. Но я бы хотел, чтобы соперниками стали лучшие – когда встречаемся со слабыми командами, нам приходится очень тяжело.

– А хотели бы сыграть со сборной России?

– Если наши команды сойдутся в четвертьфинале, будет здорово. Выиграет, конечно, Аргентина. Вообще, считаю, что можем стать чемпионами мира. Правда, пока у нас нет должного настроя. В составе много хороших футболистов, но нет команды. Поэтому сборная выигрывает в основном со счетом 1:0, а моменты создает только Месси. Нужно строить игру. У нас есть на это полгода. Я очень хочу, чтобы на чемпионате все было хорошо. Аргентина способна победить в семи матчах подряд. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)