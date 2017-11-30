Эктор Бракамонте: "Чемпионат мира-2018 будет самым лучшим"

Бывший нападающий ФК "Москва" Эктор Бракамонте отметил, что он скучал по России. Он подчеркнул, что чувствует себя в этой стране как дома.

– Наверняка у вас часто спрашивают о России. Что рассказываете?

– Только хорошее. Я тут провел отличное время. Знаю, что аргентинцам и южноамериканцем здесь бывает трудно: другой менталитет, другой язык, климат. Но для меня все это не было барьером. Чувствую себя в России как в семье, как дома. Поэтому когда спрашивают о том, каким будет чемпионат мира-2018, отвечаю, что самым лучшим. Потому что когда русские люди хотят сделать что-нибудь хорошо, то предпринимают для этого все. Уверен, у вас получится замечательный турнир.

– Видно, что вы рады приезду в Россию.

– Очень, но тут немного холодно. В Аргентине сейчас 25-30 градусов тепла, здесь – минус 7.

– По снегу не соскучились?

– Неееет. (Смеется.) По нему никто не скучает. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)