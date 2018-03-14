Эксперты ФИФА 26 марта завершат проверку стадионов ЧМ-2018

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" 20-26 марта посетит стадионы в Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде для проверки подготовки объектов к чемпионату мира-2018, сообщает Р-Спорт.

20 марта эксперты проверят "Екатеринбург Арену", 21 марта - "Самара Арену", 22 марта - "Мордовия Арену", 24 марта - "Стадион Нижний Новгород", 25 марта - "Волгоград Арену", 26 марта - "Стадион Калининград".

Делегацию возглавляют генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

В ходе предыдущих визитов специалисты уже проинспектировали "Стадион Санкт-Петербург", "Стадион Лужники", "Стадион Спартак" в Москве, "Стадион Фишт" в Сочи, "Ростов Арену" и "Казань Арену".