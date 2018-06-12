Эксперт - об отсутствии английских судей на ЧМ-2018: "ФИФА не хотела рисковать"

Руководитель судейского комитета РФС, член судейского комитета УЕФА Николай Левников в интервью "СЭ" назвал причину, почему на чемпионате мира не будут работать британские арбитры.

– Это связано с тем, что кандидатом на чемпионат мира от УЕФА и ФИФА был Марк Клаттенбург. Он был в той группе судей, которые готовились к турниру, – отметил Левников. – В Англии сейчас происходит серьезная смена поколений. Закончил карьеру Ховард Уэбб, который по возрасту (46 лет. – Прим. "СЭ") еще мог работать, и ряд других опытных рефери. В итоге в списках ФИФА появилась молодая плеяда судей, которые только-только попали в элитную группу. Только находясь в ней можно стать кандидатом на поездку на ЧМ. А Клаттенбург получил предложение, от которого не смог отказаться, и уехал работать с арбитрами в Саудовскую Аравию.

Уверен, что на следующем чемпионате британцы представлены будут. А сейчас просто так сложились обстоятельства: произошла смена поколений, молодые не успели вырасти. Так и здесь. А ФИФА не хотела рисковать и допускать до ЧМ судей без серьезного опыта. Один из них – Майкл Оливер, который назначил спорный пенальти в дополнительное время в матче "Реал" – "Ювентус". (Игорь НОВИКОВ)

ФИФА впервые с 1938 года не стала привлекать к работе на главном турнире четырехлетия рефери из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

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