Эксперт – о возгорании двигателя в самолете со сборной Саудовской Аравии на борту: "Хорошо, что двигатель загорелся при посадке, а не на взлете "

Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Магомед Толбоев прокомментировал "СЭ" инцидент с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии добиралась из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч 2-го тура группы А с Уругваем (среда, 20 июня, 18.00 по Москве). При заходе на посадку у воздушного судна загорелся один из двигателей, но, несмотря на это, лайнер успешно приземлился.

– Слава богу, что сели без проблем. На земле тушат очень быстро, оперативно, – отметил Толбоев. – Опасность всегда есть, но хорошо, что двигатель загорелся при посадке, а не на взлете.

– Для пилота это стрессовая ситуация?

– Все зависит от экипажа. Если командир спокойный, уравновешенный человек, то спокойно разберется в ситуации. Если дерганный, психологически неустойчивый, то может все что угодно сделать. На то и учат летчиков, чтобы они все правильно делали.

– Какие действия должен предпринимать пилот в подобных случаях?

– Есть инструкции, что нужно делать при возгорании двигателей. Мы летчики-испытатели проводит тесты, составляем рекомендации и передаем их компаниям, которые покупают самолеты. Они обучают всех своих пилотов. Там написано, что в первую очередь нужно отключить тот двигатель, который горит. Потом автоматически включается система пожаротушения. Потом вести самолет спокойно, работать рулями, чтобы держать баланс судна. Для того летчик и сидит там. (Игорь НОВИКОВ)

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