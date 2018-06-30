Эксперт: "Испанцы не столь устойчивы в психологическом плане, у России есть шансы"

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин поделился с "СЭ" своими ожиданиями перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018, в котором завтра наша национальная команда встретится в Лужниках с Испанией (начало - 17.00).

- Шансы всегда есть. В футболе часто исход встречи решает случай, - говорит Игонин. - К тому же испанцы сейчас не столь устойчивы в психологическом плане, у них начинаются ошибки, когда что-то не получается. Думаю, что в первом тайме мы можем прилично расстроить их планы. Что касается России, то команда уже доказала, что независимо от результата старается играть в тот футбол, который его дает. Так было в матче с Уругваем. Думаю, так же следует действовать и с Испанией - не отступать от своей линии. (Игорь НОВИКОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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