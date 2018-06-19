Эксперт: "Инцидент с самолетом сборной Саудовской Аравии мог произойти только из-за птицы"

Главный редактор портала Avia RU Network Роман Гусаров уверен, что Ситуация, которая возникла с самолетом сборной Саудовской Аравии во время перелета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, могла возникнуть только из-за попадания в двигатель птицы. Участник чемпионата мира по футболу-2018 отправлялся на матч второго тура группы А с Уругваем (20 июня, среда, 18.00 по Москве). При заходе на посадку у самолета возникли неисправности с одним из двигателей. В прессе появились сообщения о возгорании – на фото– и видеофактах под крылом было видно пламя. Однако специалисты уточнили: речь стоит вести о неполадках, но пожара не было.

- Насколько я знаю, предварительная версия случившегося с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии летела из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, - это попадание в птицы в один из двигателей, - цитирует ТАСС Гусарова. - Я даже уверен в этом, так как двигатели могут загореться в двух случаях: при помпаже - внутреннем ударе, который разрушает механизм двигателя, и при попадании птиц, но так как помпаж случается на взлете, а в данном случае была посадка самолета, когда он, что называется, был на холостом ходу, на малых оборотах, то очевидно, что тут случай именно со птицей.

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