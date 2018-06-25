Эксперт: "Египетская федерация футбола не знает, что такое профессионализм"

Египетский спортивный аналитик Халед Бауми раскритиковал Федерацию футбола Египта из-за конфликта с лидером египетской сборной Мохамедом Салахом. Ранее появилась информация, что форвард может из-за этого покинуть сборную.

– У нас неудачная футбольная система, – написал в своем Твиттере Бауми. – Потому что мы не понимаем, что такое профессионализм. Нам не нужен успех. Нам сложно видеть рядом с собой такую футбольную звезду, как Салах. Поддерживаю Мохамеда.

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