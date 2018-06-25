Эксперт: "Акинфеев не увидел момент удара Суареса со штрафного"

Экс-вратарь "Зенита" и "Торпедо" Дмитрий Бородин прокомментировал действия голкипера сборной России Игоря Акинфеева в момент, когда Луис Суарес открыл счёт ударом со штрафного на 10-й первой тайме матча с Уругваем.

- Акинфеев стоял близко, на линии штрафной, - сказал Бородин. - Думаю, Игорь не увидел момент удара, поэтому так получилось. Ну и исполнитель не в третьей лиги Англии играет. Удары низом всегда неприятны, особенно когда мяч вылетает прямо перед тобой. Была ложная стенка, всегда тяжело выручить в такой ситуации. (Игорь НОВИКОВ)