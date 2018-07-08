Экс-вратарь "Спартака" – о словах хорватского защитника Виды в поддержку Украины: "В мире есть границы, но в футболе они стираются"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной Польши Войцех Ковалевски прокомментировал "СЭ" высказывания защитника национальной команды Хорватии Домагоя Виды, который вместе с экс-партнером Огненом Вукоевичем после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 записал ролик с выкриком: "Слава Украине!" ФИФА вынесла Виде предупреждение, но не стала дисквалифицировать.

– Этот эпизод? Понимаете, чемпионат мира – это праздник футбола. Вчера Россия и Хорватия устроили классное эмоциональное футбольное шоу, – сказал Ковалевски. – Это был прекрасный матч для болельщиков. Победил сильнейший. Могу сказать, что с точки зрения организации турнир отличный!

– В Москве польские болельщики яростно поддерживали сборную России, хотя отношения между фанатами наших стран не лучшие. Вас это удивило?

– На самом деле тут нет ничего сверхъестественного, это во многом основано на работе Станислава Черчесова в Польше с "Легией" и результатах клуба. Многие болеют за Россию именно из-за Черчесова и его тренерского штаба. Понимаете, в мире есть определенные границы, но в футболе они стираются. Побеждает именно футбол. Отношение к человеку исходя из того, в какой стране он живет и какой политики придерживается, не должно проявляться на чемпионате мира. Турнир показал, что футбол дарит людям радость.

– Как вам результаты нашей команды?

– Конечно, стоит ее поздравить, пусть и не повезло против Хорватии. (Игорь НОВИКОВ)

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