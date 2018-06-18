Экс-скаут "Арсенала": "Мексика могла обыграть Германию и со счетом 3:0"

Бывший скаут "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" высказал мнение о том, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ошибся с выбором тактики и состава на матч чемпионата мира-2018 против Мексики (0:1). Вместе с тем, специалист уверен, что ко встрече против Швеции, которая состоится в Сочи 23 июня, изменения будут внесены.

– Есть мнение, что Лев засиделся, а поколение у немцев пора менять.

– Мое мнение – Германия выбрала неправильную тактику по отношению к Мексике, – сказал Кучеров. – У немцев было три нападающих и не обладают качествами индивидуально сильных футболистов, которые могут на маленьком пространстве обыграть и создать что-то за счет индивидуальных действий, которые доминируют. И Вернер – нет, и Мюллер – нет, и Дракслер – нет...

Для Мексики было очень выгодно играть вторым темпом, потому что у них есть хорошая линия полузащиты. У них были очень хорошие контратаки, против которых двум защитникам, Хуммельсу и Боатенгу, было тяжело играть.

Я считаю, что это ошибка немецкой команды в тактическом плане. На фоне такой игры можно говорить, что немцы какие-то слабые и не готовые, тренер что-то не так сделал. Думаю, что если немцы изменят тактику и будут играть по-другому, мы увидим и голы, и другую немецкую команду. То, что было вчера – промашка немецкой команды, немецкого тренера. Мексика могла выиграть и со счетом 3:0. Следующая игра в исполнении сборной Германии будет совершенно другой.

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