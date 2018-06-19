Экс-президент Бразилии из тюрьмы раскритиковал игру сборной страны

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий наказание в тюрьме за коррупцию, поделился впечатлениями от игры сборной Бразилии на чемпионате мира. В дебютном матче бразильцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

– Отборочный цикл – это одно, а сам чемпионат мира – другой, – приводит АР слова да Силвы. – Швейцария была сильна в обороне, играла жестко, не позволяла Бразилии проявить себя. Швейцарцам удалось остановить Неймара, фоля на нем снова и снова.

Первая неделя чемпионата мира показывает, что Германия не такая уж непревзойденная. Среди лучших игроков только Криштиану Роналду доказал свою ценность.

Бразилии нужно быть осторожной в игре с Коста-Рикой, потому что Давид способен победить Голиафа.

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