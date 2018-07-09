Экс-премьер Украины: "Вида подхватил русофобию в киевском "Динамо"

Экс-глава Правительства Украины Николай Азаров считает, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида должен быть наказан за русофобский выпад после матча в олимпийском Сочи. По его словам, на политические взгляды хорвата повлияла его карьера в киевском "Динамо".

– Что касается выходки, кричать бандеровские лозунги – не самый лучший способ, – цитирует Азарова nsn.fm. – Этот деятель играл в киевском "Динамо", видимо, там "подхватил" все эти лозунги, – цитирует Азарова nsn.fm. – Русофобия в Хорватии – дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Российской Федерацией. Но спорт – не лучшее место для политики.

Напомним, Вида с Вукоевичем скандировали: "Слава Украине!" после победы над Россией (2:2, пенальти - 4:3) в четвертьфинале чемпионата мира. Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от турнира, в отношении Виды санкций применено не было. Позже футболисты извинились.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций