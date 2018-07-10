Экс-премьер Украины осудил действия Виды после матча с Россией

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров признался, что болел за сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Также он осудил действия хорватского защитника Домагоя Виды​, который после игры записал вместе с Огненом Вукоевичем скандальное видео.

– Болел ли я за сборную России? Да, болел, – цитирует НСН Азарова. – Хорваты играли грубо, с грубостью, превышающей допустимые нормы. Что касается выходки: кричать бандеровские лозунги – не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском "Динамо", видимо, там "подхватил" все эти лозунги. Русофобия в Хорватии – дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Российской Федерацией. Но спорт не лучшее место для политики. Совершенно правильно федерация осудила это. Так и надо в будущем придерживаться.

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