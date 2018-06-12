Экс-помощник Халилходжича: "Увольнение из сборной Японии было жестоким"

Помощник бывшего главного тренера сборной Японии Вахида Халилходжича Джеки Бонневай признался, что тренерский штаб был отправлен в отставку из-за культурной несовместимости. Тренеры были отправлены в отставку незадолго до чемпионата мира, куда вывели японскую сборную.

– Между Халилходжичем и командой не прошел контакт, – цитирует AFP Бонневая. – Поэтому его уволили за два месяца до чемпионата мира. Мы работали три года, чтобы пройти квалификацию. Все было готово к чемпионату мира. Это мое самое большое профессиональное разочарование. Это было жестоко. Время было выбрано странное. Я понял бы, если бы нас поблагодарили в декабре и расстались с нами из-за столкновения культур.

Вахид иногда раскачивал команду. Он хотел, чтобы они отошли от своего наивного рыцарского духа, который подразумевает, что японцы никогда не упадут, чтобы заработать пенальти или штрафной. Он хотел побудить в них агрессию, инициативу. Ему удалось завести команду.