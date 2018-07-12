Экс-полузащитник сборной Хорватии: "Жду победы в финале. И это не бахвальство"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Младен Бартулович поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018, где команда сыграет с Францией.

– Чего ждете от финала чемпионата мира?

– Победы сборной Хорватии. И это, поверьте, не бахвальство… С таким характером и с такой готовностью необходимо только выигрывать. Невозможное наконец-то может стать для хорватов возможным.

– Но обыгрывать нужно крепкую сборную Франции. Как это сделать?

– Продемонстрировать такую игру, как в матче с Англией, после того, как сравняли счет, - цитирует футболиста "Команда №1".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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