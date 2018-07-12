Экс-полузащитник сборной Хорватии: "Жду победы в финале. И это не бахвальство"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Младен Бартулович поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018, где команда сыграет с Францией.
– Чего ждете от финала чемпионата мира?
– Победы сборной Хорватии. И это, поверьте, не бахвальство… С таким характером и с такой готовностью необходимо только выигрывать. Невозможное наконец-то может стать для хорватов возможным.
– Но обыгрывать нужно крепкую сборную Франции. Как это сделать?
– Продемонстрировать такую игру, как в матче с Англией, после того, как сравняли счет, - цитирует футболиста "Команда №1".
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://zbirna.com/2018/07/12/mladen-bartulovich-ya-sam-v-shoke-ot-fiziki-komandy-zlatko-dalicha/