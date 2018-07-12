Экс-полузащитник сборной Хорватии: "Сам в шоке, откуда у команды столько сил"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Младен Бартулович - о матче 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия - Англия (2:1).

– Ваши впечатления от полуфинального поединка?

– Этот матч сборная Хорватии начала слабо. Конечно, всех обескуражил быстрый гол англичан… Но по ходу игры клетчатые действовали все лучше и лучше, и абсолютно по делу сравняли счет. Перишич сыграл в голевом эпизоде очень классно. Меня удивило, что после того, как счет стал 1:1, сборная Англии выглядела слабо… Хорватия должна была все закончить в основное время. А вот в экстратайме все было по-другому – дело шло к серии 11-метровых.

– Откуда столько сил у сборной Хорватии?

– Я сам был в шоке от того, как команда Златко Далича выглядела физически в полуфинале! До этого ведь две битвы по 120 минут выдержали… И, что характерно, в плане физики сборная Хорватии еще и прибавляет от матча к матчу, - цитирует футболиста "Команда №1".

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