17:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Экс-полузащитник "Локомотива" включен в символическую сборную отбора ЧМ-2018 в Африке


Африканская конфедерация футбола составила символическую сборную отборочного турнира чемпионата мира-2018. В число 11 лучших игроков вошел бывший полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа , который помог сборной Марокко пробиться в финальную стадию мирового первенства с первого места.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Денис Оньянго (Уганда), Серж Орье (Кот-д'Ивуар), Леон Балогун (Нигерия), Ахмед Хегази (Египет), Али Маалул (Тунис), Виктор Мозес (Нигерия), Садио Мане (Сенегал), Юссеф Мсакни (Тунис), Мубарак Буссуфа (Марокко), Мохамед Салах (Египет), Халид Бутаиб (Марокко).

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