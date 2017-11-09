Экс-полузащитник "Локомотива" включен в символическую сборную отбора ЧМ-2018 в Африке

Африканская конфедерация футбола составила символическую сборную отборочного турнира чемпионата мира-2018. В число 11 лучших игроков вошел бывший полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа , который помог сборной Марокко пробиться в финальную стадию мирового первенства с первого места.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Денис Оньянго (Уганда), Серж Орье (Кот-д'Ивуар), Леон Балогун (Нигерия), Ахмед Хегази (Египет), Али Маалул (Тунис), Виктор Мозес (Нигерия), Садио Мане (Сенегал), Юссеф Мсакни (Тунис), Мубарак Буссуфа (Марокко), Мохамед Салах (Египет), Халид Бутаиб (Марокко).