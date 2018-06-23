Экс-партнер Марадоны в сборной Аргентины: "Кто, черт побери, Месси такой, чтобы не бегать?!"

Бывший игрок сборной Аргентины, чемпион мира-1986 Эктор Энрике обрушился с критикой на нынешний состав команды и ее капитана Лионеля Месси. В двух матчах чемпионата мира-2018 аргентинцы сперва сыграли вничью с Исландией (1:1), а затем проиграли Хорватии (0:3).

- Говорят, что нужно следить, как обращаешься с игроками. Но кто они такие? Кто, черт побери, Месси такой, чтобы не бегать? Кто такой Марадона, чтобы не бегать? - цитирует Ole Энрике. - Отношение к делу, самоотдача, гордость от ношения футболки сборной должна быть у всех однаковой.

Диего Марадона был отражением команды и не позволял нам опускать руки. Он бегал больше всех, злился больше всех, он брал мяч и шел на соперников. Его били по ногам, он поднимался и продолжал. Мы знали, что должны тоже держать голову высоко поднятой.

Если бы я был партнером Месси, я бы был обескуражен, потому что команда плохо играет. Я бы подошел к ему и сказал: "Черт, Месси, начни уже бегать! Проснись!"

Месси - лучший игрок команды, он просто зверь. Надеюсь, они воспользуются последним шансом и станут чемпионами мира. Но им всем после этого нужно уйти. Одному за другим. Они не заслуживают места в сборной.

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