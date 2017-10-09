Экс-наставник сборной Аргентины раскритиковал AFA за частую смену тренеров

Бывший главный тренер сборной Аргентины Серхио Батиста отметил, что ассоциация футбола страны (AFA) поступает неправильно, слишком часто меняя главных тренеров национальной команды.

– У нас есть игроки, которые выступают в сборной уже 10 лет, – цитирует Батисту ole.com.ar. – За это время они работали уже с семью тренерами. Если такие перемены происходят каждые пять матчей, то это отражается на команде. С Мартино у сборной один стиль, с Баусой – другой. Потом приходит Сампаоли, который отличается от других. Времени для работы просто не остается.