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Экс-капитан "Зенита" – о фанатах, испортивших граффити с Черчесовым: "Может, им всем на работу устроиться?"


Экс-полузащитник "Зенита"  Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" историю с граффити в Санкт-Петербурге, посвященного главному тренеру сборной России  Станиславу Черчесову. Накануне фанаты "Зенита" "отрубили" изображению палец и избили очевидцев, которые попытались им помешать.

– Может им всем на работу устроиться? Раз заняться нечем! – был краток Игонин. (Игорь НОВИКОВ)

Граффити с Черчесовым было перерисовано прошлой ночью. Теперь на нем главный тренер сборной России изображен с воинским приветствием.

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