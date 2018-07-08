Экс-игрок сборной Хорватии: "Россия ничем не удивила. Обижаться они должны только на себя"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Младен Бартулович - об игре команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3).

– Как и ожидалось, сборная Хорватии больше владела мячом и лучше контролировала игру. Клетчатые могли успешно закончить все намного раньше – в игровое время, но им немного не повезло. Соперник боролся, как мог, и продемонстрировал даже больше, чем был способен. Однако обижаться хозяева чемпионата мира должны только на самих себя, ведь, когда фортуна на твоей стороне, надо делать все, чтобы она от тебя не отвернулась… Поэтому, считаю, что Хорватия выиграла вполне заслуженно.

— Россия вас чем-то удивила?

– Ничем, абсолютно! Я ожидал от этой команды запредельной самоотдачи, но кроме этого надо еще что-то уметь и брать свое не только терпением и характером, - цитирует футболиста "Команда №1".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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