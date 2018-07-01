Экс-игрок "Сатурна": "Если Месси уйдет, Аргентине не станет легче"

Бывший полузащитник "Сатурна", "Витесса" и сборной Украины Евгений Левченко - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (4:3).

- Был в этом поединке момент, когда показалось, что сборная Аргентины вернется в игру – после того, как счет стал 2:1 в ее пользу. Однако быстро выяснилось: аргентинцам все в этой игре дается сложно, в отличие от французов. Подопечные Дешама снова с легкостью выровняли положение, а затем добили соперника. Именно так – добили, потому что мяч, забитый Агуэро, ничего не решал. Слишком поздно он случился, - цитирует футболиста "Команда № 1". - Очевидно, что у Аргентины не было командной игры. Все крутилось вокруг Месси, у которого ничего не шло… Аргентинцам не хватало Агуэро, но как его использовать и когда бросать в бой – это прерогатива тренера. В общем, у альбиселесте структурная проблема. Уверен, дело не в Месси. Если он уйдет, аргентинцам легче не станет. Этой команде нужно менять игровую схему. После этой победы сборная Франции получила солидную дозу уверенности в себе и, считаю, становится главным претендентом на чемпионский титул.

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