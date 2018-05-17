Экс-игрок "Краснодара" Конате - в сборной Сенегала на ЧМ-2018

Сборная Сенегала назвала расширенный состав на ЧМ-2018. В нем указаны 23 игрока и еще четыре, которые могут попасть в основной список. В число 23 основных футболистов вошел и экс-форвард "Краснодара" Мусса Конате.

Вратари: Абдулайе Диалло ("Ренн", Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Италия), Кадим Н'Диай ("Хоройя", Гвинея).

Защитники: Калиду Кулибали ("Наполи", Италия), Серинь Мбодж ("Андерлехт", Бельгия), Ламин Гассама ("Аланьяспор", Турция), Мусса Ваге ("Эйпен", Бельгия), Юссуф Сабали ("Бордо", Франция), Салиу Сисс ("Валансьен", Франция), Салиф Сане ("Ганновер", Германия).

Полузащитники: Баду Ндиай ("Стоук Сити", Англия), Шейх Н'Дой ("Бирмингем", Англия). Шейку Куяте ("Вест Хэм", Англия), Альфред Н'Диай ("Вильярреал", Испания), Идрисса Гуйе ("Эвертон", Англия).

Нападающие: Маме Бирам Диуф ("Стоук Сити", Англия), Диафра Сако, Исмаила Сарр (оба - "Ренн", Франция), Мусса Конате ("Амьен", Франция), Бальде Кейта ("Монако", Франция), Мусса Соу ("Бурсаспор", Турция), Садио Мане ("Ливерпуль", Англия), М'Бай Ньянг ("Торино", Италия).

Резервные игроки:

Защитники: Адама Мбенг ("Кан", Франция), Фаллу Диань ("Мец", Франция).

Полузащитник: Фамара Дьедиу ("Бристоль Сити", Англия)

Нападающий: Анри Сейве ("Сивасспор", Турция)

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