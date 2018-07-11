Экс-игрок "Днепра" Матеус вслед за Видой записал ролик со словами "Слава Украине"

Нападающий китайского "Шицзячжуана" бразилец Матеус записал ролик в поддержку игрока сборной Хорватии Домагоя Виды. На видео экс-футболист "Днепра" говорит: "Давай-давай, Хорватия! Слава Украине! Удачи!".

Вида и член делегации сборной Огнен Вукоевич после матча с Россией в четвертьфинале чемпионата мира-2018 (2:2, пенальти 4:3) посвятили победу киевскому "Динамо", цвета которого ранее защищали. В видеоролике Вида произносит лозунг "Слава Украине!". ФИФА вынесла футболисту предупреждение. Вукоевич был оштрафован исключен из состава делегации.

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сегодня встретится с Англией.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)