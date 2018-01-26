Экс-игрок ЦСКА: "Поле базы в Кратово по качеству сравнимо с "Камп Ноу"

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов отметил, что база в Кратове соответствует европейскому уровню. Иванов также добавил, что газон на футбольном поле сравним по качеству с "Камп Ноу".

- База в Кратове однозначно соответствует европейскому уровню. Мне очень понравилось! Конечно, больше всего поразило футбольное поле. Первый раз в жизни увидел качество такого поля в 1992 году, когда ЦСКА играл с "Барселоной". Мы приехали, увидели этот газон, обыграли каталонцев и выбили их из Лиги чемпионов. С тех пор была мечта, чтобы такие поля появились и у нас. Наконец, мы их видим здесь. В ближайшем будущем, думаю, у нас появится еще больше талантливых людей, а нам останется только воспитать их, - приводит официальный сайт Минспорта слова Иванова.

Напомним, что во время чемпионата мира-2018 в Кратове будет базироваться сборная Португалии.