Экс-глава Федерации футбола Италии намекнул, что игроки "Ювентуса" были настроены против Инсинье в сборной

Бывший президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо намекнул, что футболисты "Ювентуса" в сборной Италии были настроены против нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. По его мнению, поэтому Инсинье не сыграл в матче со Швецией за право выйти на ЧМ-2018, после чего тренерский штаб сборной подвергся критике.

– Я не знаю, были ли против его выхода футболисты "Ювентуса", но факты говорят о том, что какие-то проблемы с выходом Инсинье существовали, – цитирует Kiss Kiss Тавеккьо. – Как можно было его не выпустить при таком скоплении неаполитанских болельщиков в домашней игре? В том матче в любом случае не помешал бы такой техничный игрок на поле.