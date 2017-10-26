Экс-генсек Федерации футбола Гватемалы Трухильо отправлен в тюрьму по делу о коррупции в ФИФА

Бывший генеральный секретарь Национальной федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо приговорен к тюремному заключению по делу о коррупции в ФИФА, сообщает AP. Срок заключения 63-летнего Трухильо составит 8 месяцев, также он должен будет выплатить 415 тысяч долларов.

Сам экс-функционер признал свою вину в мошенничестве и преступном сговоре, а также в получении взяток на сумму 175 тысяч долларов, которые были связаны с телеправами на матчи отборочных турниров чемпионатов мира-2018 и 2022.