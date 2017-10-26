02:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Экс-генсек Федерации футбола Гватемалы Трухильо отправлен в тюрьму по делу о коррупции в ФИФА

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Бывший генеральный секретарь Национальной федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо приговорен к тюремному заключению по делу о коррупции в ФИФА, сообщает AP. Срок заключения 63-летнего Трухильо составит 8 месяцев, также он должен будет выплатить 415 тысяч долларов.

Сам экс-функционер признал свою вину в мошенничестве и преступном сговоре, а также в получении взяток на сумму 175 тысяч долларов, которые были связаны с телеправами на матчи отборочных турниров чемпионатов мира-2018 и 2022.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а у нас когда будут обещанные посадки? не кученавального, а реального воровья при кормушке???

02:34