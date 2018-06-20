Экс-форвард "Торпедо": "Россия была чуть-чуть лучше Египта"

Экс-форвард "Торпедо", "Тюмени", тульского "Арсенала" и "Черноморца" Александр Призетко поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 Россия -Егитет (3:1).

- Если честно я не ожидал, что противостояние между хозяевами турнира и Египтом завершится с таким счетом, – цитирует экс-футболиста "Команда №1". – Но, несмотря на счет 3:1 игра держала в напряжении всех с первой и до последней минуты. Забей египтяне гол в концовке матча и еще неизвестно, как бы все сложилось. В общем, поединок получился интересным, были так называемые качели. Голевых моментов хоть и было не слишком много, однако мяч в центре поля не задерживался, все проходило динамично.

Во многом из равновесия африканцев выбил первый, курьезный, гол. Второй мяч подопечные Станислава Черчесова забили, проведя хорошую комбинацию. И тут же третий мяч был пропущен после грубейшей ошибки защитников. Это не похоже на команды Эктора Купера, который в первую очередь делает акцент на сохранности своих ворот. После того, как счет стал 3:0, казалось, игра закончилась, но забитый Салахом пенальти взбодрил сборную Египта, вот, правда, с реализацией, точнее, с точностью ударов у гостей явно не сложилось, ведь один выстрел в створ за 90 минут вряд ли может помочь команде победить. Чуть-чуть, но хозяева все-таки были лучше своего оппонента.

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