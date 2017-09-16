Экс-форвард "Анжи": "Кто знает, может, я вернусь в Россию в составе сборной Бразилии"

Нападающий "Шаньдун Лунэн" Диегу Тарделли выразил радость в связи с возвращением в сборную Бразилии. Экс-форвард "Анжи" вызван в национальную команду на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии и Чили.

– Я безумно рад вновь представлять свою страну, – цитирует Superesportes Тарделли. – Всегда верил в свое возвращение и упорно работал для того, чтобы это случилось. Хочу поблагодарить многих людей, но, в первую очередь, членов своей семьи. Со всей ответственностью отнесусь к шансу, который предоставил мне Тите и его тренерский штаб. Я верю, что у меня будет шанс попасть в окончательную заявку сборной на ЧМ-2018. Кто знает, возможно, мне удастся осуществить эту мечту.