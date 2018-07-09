Экс-депутат Верховной Рады: "Надо отдать должное ФИФА за замечание Виде"

Экс-депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко - о словах защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.

- Сегодня мы обсуждаем недостойный поступок игрока сборной Хорватии, - цитирует политика "РИА Новости" со ссылкой на эфир радио Sputnik.- Надо отдать должное, что ФИФА своевременно отреагировала, вынесла публичное замечание. Хорошо, что такая уважаемая спортивная организация последовательно борется с проявлениями нетерпимости на футбольных трибунах и на футбольных полях. Мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы праздник спорта всегда приносил людям радость, единение и призывал к одному: спорт – ты мир.

Ранее на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) хорват сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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