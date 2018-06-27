Экономика Германии может потерять до 200 миллионов евро из-за матча немцев с Кореей

Экономика Германии понесет значительные потери из-за матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 между немецкой сборной и Кореей, сообщает Deutsche Welle. Исследование Института немецкой экономики показало, что ущерб составит от 130 до 200 миллионов евро.

По оценкам экспертов, около 30 процентов работающих граждан Германии планируют продолжать рабочий день после старта матча, который начнется в 17.00 по московскому времени в Казани. Если каждый второй из них решит посмотреть игру на рабочем месте и в общей сложности около часа не будет заниматься делами, то экономика понесет потери в размере до 200 миллионов евро.

Эксперты считают, что положительным эффектом может стать улучшение командного духа на работе, если сборная Германии одержит победу.

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