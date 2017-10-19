Екатеринбург закупит планшеты с опцией гида к ЧМ-2018

Администрация Екатеринбурга закупит 500 мультимедийных планшетов на восьми языках к чемпионату мира​, информирует сайт госзакупок. До конца нынешнего года будет закуплено 500 мультимедийных гидов стоимостью 6,4 тысяч рублей каждый. Комплект состоит из планшета с презентацией, наушников, зарядного устройства и кабеля.

При помощи гаджетов гости смогут изучать туристические маршруты, историю и архитектурные объекты города. Общая стоимость закупки составит 3,2 миллиона рублей.

"Объектом закупки является оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции – мультимедиагиды по городу Екатеринбургу на восьми языках, – говорится в сообщении. – Формат мультимедиагида предполагает гибридную подачу информации о достопримечательностях Екатеринбурга: аудиорассказы и текстово-графические блоки. В качестве основы... выступает карта-схема города в дизайнерском оформлении"