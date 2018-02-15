Екатеринбург сэкономил почти 26 миллионов на подготовке тренировочных площадок ЧМ-2018

Екатеринбург смог сэкономить почти 26 миллионов рублей на реконструкции тренировочных площадок к чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт Минстроя Свердловской области. Почти вся сумма вернется в областной бюджет. 3,5 миллиона город оставит, поскольку данная сумма необходима для завершения работ.
От суммы, выделенной на реконструкцию комплекса "Калининец", осталось более 12 миллионов рублей, реконструкция "Урала" сохранила 11,8 миллиона, а "Химмаша" - 1,8 миллиона.
Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).
Дополнительная информация
http://minstroy.midural.ru/uploads/document/1712/prikaz--82-p-2018.pdf
ole72
Там,наверняка, больше осталось.Решили вернуть только 26
18:24
баламошка
Идиоты. Спалились, что не умеют нормально воровать. Власть им этого не простит.
16:51