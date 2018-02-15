Екатеринбург сэкономил почти 26 миллионов на подготовке тренировочных площадок ЧМ-2018

Екатеринбург смог сэкономить почти 26 миллионов рублей на реконструкции тренировочных площадок к чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт Минстроя Свердловской области. Почти вся сумма вернется в областной бюджет. 3,5 миллиона город оставит, поскольку данная сумма необходима для завершения работ.

От суммы, выделенной на реконструкцию комплекса "Калининец", осталось более 12 миллионов рублей, реконструкция "Урала" сохранила 11,8 миллиона, а "Химмаша" - 1,8 миллиона.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).