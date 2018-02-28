"Екатеринбург Арена" введена в эксплуатацию

Стадион "Екатеринбург Арена", реконструкция которого прошла в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области. В настоящее время на объекте идет подготовка к тестовым матчам, ближайший из них состоится 1 апреля.
"Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе", - говорится в сообщении.
- Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным международным стандартам, - отметил генеральный директор компании "Синара-Девелопмент", которая выполняла реконструкцию, Тимур Уфимцев.
Напомним, реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира его вместимость составит 35 тысяч мест, а после турнира будет сокращена до 23 тысяч мест.
Чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Расписание матчей ЧМ-2018 на "Екатеринбург Арене"
15 июня. Группа A. Египет - Уругвай
21 июня. Группа C. Франция - Перу
24 июня. Группа H. Япония - Сенегал
27 июня. Группа F. Мексика - Швеция
fcsmfan
Снаружи стадиона круче фотки. А еще круче - с верхних ярусов выносных трибун! Там интересно крыша не мешает?
12:19
icezellion
Там две трибуны снаружи, народ уже дал прозвище "ушастая арена")
12:15
Doberm@n
shpasic эта которая со смешной открытой трибуной снаружи? 10:40 Да, это этот идиотизм #_#
11:40
milanmilan
хороший каток
11:03
Andrewxyz
Бакланам из Питера приготовиться.
10:41
shpasic
эта которая со смешной открытой трибуной снаружи?
10:40
Горгулья
покажите хоть фотки снаружи-то! а то единственную изнутри запостили
10:28