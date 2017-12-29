"Екатеринбург Арена" получила заключение Ростехнадзора о соответствии

Стадион "Екатеринбург Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018, получил заключение Ростехнадзора о соответствии, сообщает "Спорт-Инжиниринг". Объект начинают вводить в эксплуатацию.

Напомним, что чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня – Японии и Сенегала, 27 июня – Мексики и Швеции.