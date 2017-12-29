"Екатеринбург Арена" получила заключение Ростехнадзора о соответствии

Стадион "Екатеринбург Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018, получил заключение Ростехнадзора о соответствии, сообщает "Спорт-Инжиниринг". Объект начинают вводить в эксплуатацию.
Напомним, что чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня – Японии и Сенегала, 27 июня – Мексики и Швеции.
Стадион в Екатеринбурге построен– Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 29 декабря 2017 г.
В преддверии Нового 2018 года мы рады сообщить о том, что "Екатеринбург Арена" к Чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию. pic.twitter.com/bce3t7WF1G
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- сборная Сенегала