Екатерина Гамова: "Предпочитаю смотреть футбол по телевизору"

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова в интервью Team Russia не планирует посещать матчи чемпионата мира по футболу. По словам волейболистки, она предпочитает смотреть футбол по телевизору.

– А вы симпатизируете какой-нибудь иностранной сборной или клубу?

– Нет. Не фанатею и не слежу за футбольными лигами. Смотрю только матчи на высоком уровне вроде финала Лиги чемпионов. Интересуюсь прежде всего тем, как проявляют себя конкретные личности, звезды: Месси, Криштиану Роналду, хотя мне он не нравится, Лукаку.

– А кто же вам нравится?

– Бельгиец де Брейне, который делает потрясающие передачи, Салах, Месси, хотя для него чемпионат мира пока складывается неудачно.

– Собираетесь посетить матчи ЧМ-2018?

– Предпочитаю футбол по телевидению. Есть возможность посмотреть повторы, крупные планы. Видела игры с участием сборной России. В двух первых матчах она выглядела фантастически. Никто от нее такого не ожидал. Сборная доставила удовольствие людям, задала позитивный тон турниру – и это главное.

Иногда присоединялась к супругу, и мы вместе смотрели другие матчи. Хотя я бы не сказала, что он активный болельщик – просто любит спорт.

– Что думаете об организации турнира?

– Когда наша страна берется за крупное соревнование, все всегда на высоком уровне. Так было и с Олимпийскими играми в Сочи. Я тогда даже завидовала "зимникам". И на этот раз у нас подготовились основательно. Приятно слышать позитивные отзывы от иностранных гостей. Сама на карнавал в центре Москвы не ходила, но смотрю телевизор, читаю прессу, вижу, что выкладывают в социальных сетях. Люди получают удовольствие.