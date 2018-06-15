Егор Титов: "По реакции нашей скамейки было видно - у всех накипело"

Экс-капитан "Спартака", тренер красноярского "Енисея" Егор Титов подчеркнул, что после стартового матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) болельщикам национальной команды не надо впадать в эйфорию.



- Такая уверенная победа. Что это было?



- Негатив перешел в позитив - такое впечатление, все, что было против, теперь сыграло за нее. Скажем откровенно, рисунка игры не было, но есть эмоции, поддержка трибун. Мы потеряли Дзагоева, но приобрели Черышева. Выделяется Головин, хотя мы все понимаем, что это всего лишь Саудовская Аравия. Важные слова сказал Черчесов: о том, что на трибунах достаточно мест, если вдруг у кого-то появится корона. Уверен, эйфории не будет. По реакции нашей скамейки было видно, как накипело у всех от негатива, в этом смысле победа очень важна.



- Сборная России обыграла колхоз?



- Пересмотрите первые 7 минут - соперник пытался держать мяч. Видно, что тренер требует этого. Другого дела, не хватает мастерства для завершения - пытаются дойти до штрафной, а дальше не знают, что им делать. Непраивльно говорить о колхозе, это все-таки чемпионат мира. Но такому турниру команда явно не соответствует. Дальше нашей команде будет сложнее, Египет и Уругвай - это совсем другой уровень.



- Главный вывод?



- Улетучился негатив. Выдохнули. Но как сказал Георгий Саныч Ярцев, не должно быть эйфории. Матч с Египтом покажет, насколько мы способны показывать стабильный футбол.



- Вам происшедшее не напоминает ЧМ-2002, когда Россия довольно уверенно в первом туре убрала Тунис?



- Напоминает. А вспомните Евро-2012, когда в первом туре крупно обыграли чехов. Похожий пример. Поэтому надо сделать анализ, забыть матч и двигаться дальше. (Сергей ЕГОРОВ)

Сборная, зацепись за этот кураж! Рабинер - о победе над Саудовской Аравией