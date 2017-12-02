Егор Титов: "Опасаюсь того, что медали на шеи сборной России повесят еще до начала ЧМ-2018"

Экс-полузащитник сборной России Егор Титов отметил, что команде обязательно необходимо обыграть Саудовскую Аравию и Египет на чемпионате мира-2018. В пятницу в Кремле состоялась жеребьевка группового турнира. Третьим соперником россиян по группе станет Уругвай.

- Опасаюсь того, что медали на шеи наших футболистов повесят еще до начала чемпионата мира, - приводит Rusfootball слова Титова. - Этого я действительно боюсь. Потому что потом, во время турнира, перестроиться с этого будет почти невозможно. Потому что на фоне эдакого "возвеличивания", особенно если все пойдет не так, как ты хочешь – поменять по ходу ситуацию, быть может, будет уже невозможно.



Нам нужно будет обязательно обыгрывать Саудовскую Аравию, и попробовать закончить свою борьбу за выход из группы до матча с Уругваем. На такое развитие событий я и надеюсь. В этом случае все будут рады и довольны.



По статистике почти всегда хозяева турнира выходят из группы. И это всегда повышает интерес как у телевидения, так и болельщиков, что активнее идут на матчи. Как правило ведь в первую очередь раскупаются билеты на матчи своей сборной. И на этом турнире это будут россияне.



Думаю, что для того, чтобы в наше непростое время люди были рады – нашей сборной нужно будет не непременно сделать многое, а просто выиграть у Египта и Саудовской Аравии, и пройти по турниру дальше.