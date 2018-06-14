Егор Титов: "Хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы. Не хочется, чтобы произошел второй случай"

Тренер "Енисея", бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью "СЭ" признался, что ему будет не стыдно за сборную России, если она выйдет из группы на чемпионате мира-2018​. Мировое первенство стартует 14 июня.

– Как должна выступить сборная России, чтобы вам не было стыдно?

– Выйти из группы. Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай. Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным. (Сергей ЕГОРОВ)

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