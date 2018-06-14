Егор Титов: "Даже если Россия не обыграет Саудовскую Аравию, может набрать 5 очков и выйти в плей-офф"

Тренер "Енисея", бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что сборная России в стартовом чемпионате мира-2018 может не обыграть Саудовскую Аравию. Тем не менее, он верит в выход российской команды в плей-офф.

– Мы можем не обыграть Саудовскую Аравию?

– А вы смотрели матч этой команды с Германией? У вас сразу – что, мы Египет не обыграем? Там в составе игрок из топ-3 мира! Не так давно сборная проиграла Катару. И почему не можем проиграть Саудовской Аравии? У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда. Вижу такой расклад – даже если мы не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф. (Сергей ЕГОРОВ)

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