Егор Филипенко: "Если бы я сидел на трибунах и так бы играла сборная, тоже свистел бы"

Защитник сборной Белоруссии Егор Филипенко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:4) отметил, что не хочет перекладывать ни на кого вину за поражение, информирует "Прессбол". Филипенко отметил, что команда понимает, почему болельщики ее освистывали.

– У команды на протяжении всей игры не было даже моментов у чужих ворот...

– Не хочу перекладывать вину на кого-то. Что я могу сказать? Прекрасно понимаю, что у нас нет игры. Я выхожу на поле, каждый из нас выходит – стараемся делать то, что умеем. Видимо, это наш уровень прямо сейчас. Может, нам данная схема не подходит. Я не знаю, что происходит.

– Игорь Криушенко говорил что-то в раздевалке?

– То, что Игорь Николаевич там говорил, пускай и останется в раздевалке.

– Команду освистывали свои же болельщики.

– Все прекрасно понимают причину. Вопросов никаких нет к зрителям. Если бы я сидел на трибунах и так бы играла сборная, тоже свистел бы. Мы понимаем: как мы играем, такую отдачу и получаем.