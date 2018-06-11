Египтяне возмущены тем, что смогут посмотреть чемпионат мира только платно

Власти Египта пытаются договориться с ФИФА о том, чтобы права на трансляцию 22 матчей ЧМ-2018 получило национальное телевидение страны. Как сообщает AFP, соответствующие запросы направлены в ФИФА. Правительство Египта готово выделить определенную сумму для приобретения прав на телепоказ, но точная цифра не называется.

В сообщении говорится, что власти Египта получили множество жалоб от жителей страны, поскольку монопольным правом показывать на Ближнем Востоке ЧМ-2018 обладает катарская телекомпания beINsport, предоставляющая только платные услуги. Средняя зарплата в Египте не превышает 200 евро, а для просмотра матчей чемпионата мира нужно купить приставку за 78 евро и оплатить подписку, которая стоит свыше 100 евро. В Египте обвиняют ФИФА в том, что организация допустила монополизацию рынка.

Напомним, что сборная Египта выступает в одной группе с Россией.

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