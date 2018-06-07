Египтяне прилетят в Грозный уже сегодня

Первая часть египетской делегации сегодня прилетит в Грозный и отправится на базу. Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров подтвердил "СЭ" эту информацию.

- Cегодня и завтра должна приехать первая группа, - отметил Айдамиров.

Раньше других в Россию точно прилетит защитник сборной Египта и "Аль-Ахли" Самир Саад, которому нужно решить визовые проблемы, сообщил сайт федерации футбола этой страны. У футболиста новый паспорт, куда необходимо поставить новую визу. В Каире все необходимые процедуры он пройти уже не успеет.

Все остальные игроки, летавшие в Брюссель на матч с бельгийцами (0:3), в четверг днем должны были вернуться в Египет. В субботу в Каире команда проведет для болельщиков открытую тренировку. А утром 10 июня вылетит в Грозный.

Первый матч на чемпионате мира египтяне проведут 15 июня в Екатеринбурге с Уругваем. А 19 июня в Санкт-Петербурге их ждет встреча со сборной России. 25-го в Волгограде состоится игра Саудовская Аравия - Египет. (Александр БОБРОВ, Игорь НОВИКОВ)