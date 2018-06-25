Египетский политик: "Салах должен считаться национальным достоянием"

Египетский политик и писатель Абхишек Сингхви выразил разочарование по поводу конфликта между Мохамедом Салахом и Федерацией футбола Египта. Ранее появилась информация, что форвард из-за этого может покинуть сборную.

– К сожалению, Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта, поскольку его используют как политизированный символ, – написал в своем Твиттере Сингхви. – Такие люди должны считаться национальным достоянием за то положительное влияние, которое они оказывают на молодежь в стране.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь