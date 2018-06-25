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Египетский политик: "Салах должен считаться национальным достоянием"


Египетский политик и писатель Абхишек Сингхви выразил разочарование по поводу конфликта между Мохамедом Салахом и Федерацией футбола Египта. Ранее появилась информация, что форвард из-за этого может покинуть сборную.

 
Воскресенье. Волгоград. Мохамед САЛАХ на тренировке сборной Египта.Источник: "У Салаха конфликт с египетской футбольной ассоциацией"

– К сожалению, Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта, поскольку его используют как политизированный символ, – написал в своем Твиттере Сингхви. – Такие люди должны считаться национальным достоянием за то положительное влияние, которое они оказывают на молодежь в стране.

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