Египетские знаменитости отвлекают команду от подготовки к матчу с Россией?

Тренерский штаб сборной Египта во главе с Эктором Купером обеспокоен тем, что приезд популярных в стране деятелей культуры и искусства может негативно сказаться на подготовке команды к матчу чемпионата мира-2018 против России, сообщает Al Watan со ссылкой на членов делегации "фараонов". Тренеры встревожены возможностью возникновения в отеле обстановки хаоса и беспорядка".

Россия может выйти в плей-офф уже после второго тура

Как отметили в штабе сборной, недовольство официальной египетской делегации на ЧМ-2018 повысилось в связи с тем, что знаменитости стали посещать петербургский отель, в котором команда остановилась перед матчем. Они считают, что такой ажиотаж может негативно повлиять на подготовку футболистов к решающей игре на турнире.

После первого тура сборная России занимает первое место в группе A, набрав три очка. Уругвай также набрал три очка, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей располагается на второй строчке.

В третьем туре Россия в Самаре сыграет с Уругваем, а Саудовская Аравия в Волгограде встретится с Египтом. Обе встречи состоятся 25 июня и начнутся в 17.00 по московскому времени.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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